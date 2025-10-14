富士通クライアントコンピューティングは10月14日、同社製PC「FMV」シリーズ新製品として3シリーズ6機種を発表した。10月17日から順次提供開始する。ここでは14型スタンダードノートPC「FMV Note M」と、16型スタンダードノートPC「FMV Note A」の2機種について紹介する。14型で世界最軽量となるモバイルPC「UX-K3」は別記事を参照してほしい。FMV Note Mの使用イメージRyzen 5 7535Uを採用した14型FMV Note M「FMV Note M」（型番