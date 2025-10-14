結成28年目を迎えたロックバンド「DuelJewel」のギタリスト・Shunがスポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。生成AIが音楽を作る時代に、なぜ“生”の音にこだわり続けるのか。その揺るぎない自信の源泉を語った。（ヴィジュアル系特集取材班） 四半世紀を超える活動の秘訣を問うと、Shunの答えは驚くほどシンプルだった。「やっぱりメンバーですね」。気心の知れた仲間、という生易しい関係性ではない。「ちゃんと向き