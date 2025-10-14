公明党・斉藤鉄夫代表が１４日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演した。公明は、自民党総裁に選出された高市早苗総裁と４日、７日、１０日に会談。企業献金の規制強化や裏金問題の全容解明などを連立条件として求めたが、高市自民党から明確な回答がなく、１０日に連立離脱を通告した。自民の過去政権時とは違い、高市執行部に公明とパイプを持つ人物が不在と指摘されている。１３日にテレビ朝日「モーニングショー」に出演した公