人工透析費用過大支給のイメージ腎機能が低下した患者が受ける人工透析の費用の一部を公費負担する「自立支援医療費」を会計検査院が調べた結果、対象の153市町村のうち約7割に当たる13府県の111市町村が、2023年度に計1億9527万円を過大支給していたことが14日、分かった。市町村の審査が不十分で、本来は医療保険から支払うべき分も公費で負担していた。所管する厚生労働省は、14年にも検査院から同様の指摘を受け審査方法な