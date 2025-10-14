訪問看護ステーション「Arche」が入るビル＝2024年5月、さいたま市看護師の名義を借り、人員基準を満たしたように装って不正に事業所の指定を受けていたとして、さいたま市は14日、市内の訪問看護ステーションを同日付で指定取り消しとする行政処分を発表した。関係者によると、契約していた福祉の経営コンサルタントがステーションに対し、別の県で働く看護師の名義を貸していた。指定取り消しとなったのは、一般社団法人「on