将棋の第47期霧島酒造杯女流王将戦3番勝負の第2局で、中七海女流三段を破った西山朋佳女流王将＝14日午後、東京都渋谷区の将棋会館将棋の第47期霧島酒造杯女流王将戦3番勝負の第2局は14日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、後手の西山朋佳女流王将（30）が100手で挑戦者の中七海女流三段（27）を破り、対戦成績を1勝1敗のタイに戻し、決着を最終局に持ち込んだ。第3局は29日に将棋会館で行われる。