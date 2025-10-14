日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１３日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。同番組は、出演者が私生活の領収書やレシートをエピソードトークとともに披露。大悟が金額に見合う面白さだと承認すれば、全額がキャッシュバックされる。この日は、「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」の昨年王者、ガクテンソク・よじょうが出演。ガクテンソクは、大型賞レースを制したことでブレーク中だが、よじょうは「家族が全く興味がない…」