STARTO ENTERTAINMENT¤Ï14Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À­¡£2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï·ëº§¤òÊó¹ð¤¹¤ëÂ¼¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö8¿Í¤ÎÌ¾Á°1Ê¸»ú¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¿è¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦