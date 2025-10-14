【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの板野友美が10月14日、自身のInstagramを更新。美しいスタイル際立つ私服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】板野友美、スラリ美脚披露のセットアップ姿◆板野友美、スラリ美脚披露板野は「どっちの色がすき？」とつづり、自身がプロデュースするブランドのアイテムを着用したオフショットを公開。ラメ素材や袖のシルエットが可愛らしいグレーのセットアップからはスラリと長い脚を