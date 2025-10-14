アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五さんが、2025年10月14日に結婚を発表した。SNSでは、その発表文にメンバーの名前が散りばめられているとして注目を集めている。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」村上さんは、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに、次のように結婚を伝えるコメントを発表した。「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり