J.フロントリテイリングとグループ企業の大丸松坂屋百貨店、パルコ、J.フロント都市開発は、名古屋市栄地区で開発中の複合施設「ザ・ランドマーク名古屋栄」（中区錦）に、新商業施設「HAERA（ハエラ）」を2026年初夏に開業する。世界を代表するラグジュアリーブランドの旗艦店や、新たな食体験が可能なレストランなどを誘致する計画。【こちらも】名古屋のイオンタウン千種、39店刷新し10月17日リニューアルオープンへハエラ