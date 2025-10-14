Ç¯Æâ¤ÇNMB48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿Àî¾åÀé¿Ò¤È¾®Åè²ÖÍü¤¬15ÆüÈ¯Çä¤Î·î´©¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ØEXÂç½°11·î¹æ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎAmazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ú¥¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À¡¹¤·¤¯¤â¤Ï¤«¤Ê¤²¤Ç¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Î¾®Åè²ÖÍü¤ÈÀî¾åÀé¿ÒÄ¹Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÇØÉé¤¤¡¢Âº·É¤·¹ç¤¦2¿Í¤Ë¤è¤ëºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¡ÖÂ´¶Èµ­Ç°¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ»þ¤Î¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äÂ´¶È¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó