『ミスマガジン2025』SHOWROOM賞の中畑里捺が、きょう14日発売の『週刊ヤングマガジン』46号（講談社）のグラビアに登場する。【別カット】カラフル衣装＆ミニスカで美脚を披露した中畑里捺中畑は、2007年12月10日生まれ、福岡県出身。「ミスマガジン2025 BEST16」の「SHOWROOM 特別賞」を獲得し、“りなちゃ”の愛称で親しまれている。待望のソログラビアとなる今回、博多出身のマイペースガールが愛され感マシマシなグラビ