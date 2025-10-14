東京・浅草で人力車を引く現役俥夫（しゃふ）の３人組ユニット・東京力車が１４日、東京・豊島区の池袋サンシャインシティ噴水広場で、最新曲「俺らしく…」追走盤（１５日発売）の発売記念イベントを行った。ミニライブで同曲を含めた３曲を歌唱して沸かせた。トークコーナーでは、東京力車に頼まれて同曲を作詞し、ミュージックビデオでも共演した歌手・山本譲二がサプライズ登場。レコード会社の後輩でもある３人に「俺らし