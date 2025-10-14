元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。カレンダーのオフショットを公開した。【写真】満面の笑みで…美ワキを大胆に披露した渡邊渚渡邊は「2026年カレンダーオフショット。10月21日までの受注販売です」との文言とともに、写真を公開。白のワンピース姿で、美ワキを大胆に披露したカットとなっている。