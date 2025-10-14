◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ マリナーズ10-3（日本時間14日、ロジャース・センター）マリナーズが2連勝でワールドシリーズ進出に前進し続けています。初回にフリオ・ロドリゲス選手の3ランホームランで先制をつかむと、同点で迎えた5回にホルヘ・ポランコ選手が3ランホームランで引き離すと、その後もジョシュア・ネーラー選手の2ランなどで2桁得点で勝利を飾ります。シーズン60本塁打の大台に到達したカル・ローリー選手が