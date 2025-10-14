プロ野球・楽天が14日、ルーク・ボイト選手と来季の契約を締結したことを発表しました。2020年にMLBのヤンキースでア・リーグ本塁打王に輝いたボイト選手は、長打力を期待されて楽天に今季途中加入。67試合で打率.300、13本塁打、39打点を記録。本塁打数でチームトップに立ち、チームの打線を牽引しています。ボイト選手は「イーグルスの一員として引き続き関わることができ、大変光栄であり、心から嬉しく思っています。これから