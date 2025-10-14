車で原付バイクの女性をはねてそのまま逃げた疑いで、66歳の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢怖くなって立ち去った｣ “ひき逃げ”疑いで逮捕の66歳男 軽乗用車と原付バイクが衝突… 60歳女性は小指を骨折 愛知･豊明市 逮捕されたのは、名古屋市緑区の無職・文元秀次容疑者66歳です。警察によりますと、文元容疑者は10月13日午後6時半ごろ、豊明市栄町で軽乗用車を運転中、原付バイクと衝突し、転倒した60歳の女性に右