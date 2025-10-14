プロ野球・読売巨人軍の長野久義選手（４０）が１４日、東京都内で記者会見し、今季限りでの現役引退を表明した。会見で、「若い選手とプレーしていて、そろそろかなと思った自分もいたし、まだまだやりたい思いも多少はあったけれど、若い選手に託して引退することを決めた」と語った長野選手。巨人と広島東洋カープでの１６年間を振り返り、「周りの人たちに恵まれて最高の野球人生だった」と感謝の言葉を口にした。長野選