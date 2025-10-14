3人組ピアノボーカルバンド あっぱが、ニューアルバム『待宵月』（まつよいづき）を11月11日にリリースする。 （関連：米津玄師×宇多田ヒカル、藤井 風×川村元気、藤原聡×魚豊……対談を通して表れるアーティストの思想） あっぱは、舞台音楽制作をきっかけに活動をスタートさせた、作曲家／鍵盤奏者の伊澤一葉が中心となる3ピースバンド。ライブを中心に活動を行い、2024年には結成