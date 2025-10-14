大飛球にも本塁で憤死したT・ヘルナンデス(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月13日、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2−1と競り勝った。先発したブレーク・スネルが8回1安打無失点、10奪三振の快投。打線は6回にフレディ・フリーマンの先制ソロで均衡を破り、9回はムーキー・ベッツが押し出し四球を選んで加点した。【動画】大飛球が一転…ドジャース「中ゴロ併殺」で無得点に終わったシーンこの試合