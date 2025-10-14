将棋の第４７期女流王将戦が１４日、東京・渋谷区の将棋会館で指され、西山朋佳女流王将が挑戦者の中七海女流三段に勝利し、シリーズ成績を１勝１敗のタイに戻した。４日の第１局（宮崎・都城市）は、タイトル戦初挑戦の中が激しい１分将棋対決を制して先勝。本局は前半から激しい展開となり、午前中終了時点では中がリード。午後に入ってからは西山がじわじわとリードを奪って勝利した。西山は６月に７連覇中だった女王位を