大阪・関西万博閉幕から一夜明けた１４日、吉村洋文大阪府知事が読売テレビ報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）に生出演した。来場者のＶＴＲをうなずきながら見た吉村知事は「心の底からやってよかった。こうやって多くの皆さんに喜んでいただいて楽しんでいただいて、世界の国とか人種とか、言葉とかもそんなもの置いといて、いろんな価値観がこうやって交じり合って、６か月間共有したってい