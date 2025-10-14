近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が10月13日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。15日開幕するセ・リーグCSファイナルステージで阪神の脅威を挙げた。金村氏はファーストステージでのDeNAの勝ち上がり方を見て「短期決戦は勢いが怖いのよ」と、阪神の脅威になりそうな相手の戦う姿勢を指摘した。DeNAの戦力についても「牧（秀悟）が間に合うてんのよ、守備でファインプレーしたり。宮