アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五が結婚することを発表した。【映像】村上信五からファンへの感謝コメント所属事務所の公式ホームページで発表されたコメントを全文ご紹介する。「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます。まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけま