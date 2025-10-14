俳優の山本舞香（28）が13日、Instagramを更新。喜びの報告に祝福の声が寄せられている。【映像】山本舞香 夫・Hiroの手繋ぎショット2024年10月13日にロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiro（31）との結婚を発表した山本。Instagramでは、Hiroの父親で歌手の森進一（77）との親子3ショットや、東京・豊洲にある「チームラボプラネッツ」ではしゃぐ動画など、夫婦仲むつまじい様子を公開している。夫・Hiroとの手つなぎ