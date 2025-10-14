長野県中野市で2023年、男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で、長野地裁は14日、被告の34歳の男に死刑判決を言い渡しました。死刑判決を言い渡されたのは、殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業・青木政憲被告(34)です。青木被告は2023年5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害した罪などに問われています。14日の判決で、長野地裁の坂田正史裁判長は「