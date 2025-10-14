【モデルプレス＝2025/10/14】SUPER EIGHTの村上信五（43）が10月14日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通して結婚を発表。ここでは、村上の略歴をまとめる。村上信五、結婚発表文が話題「ヒナちゃんが大好きな理由」「泣ける」◆村上信五、司会者としての地位を確立村上は、1982年1月26日生まれ、大阪府高槻市出身。グループではキーボードを担当。1996年にオーディションで事務所に合格後、横山裕や渋谷すばると共に関西Jr.の中