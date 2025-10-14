友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はなんでも真似をしてくる友だちについて、読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じ大学のナルミと友だちです。しかし、彼女には少し困ったところがあります。それはなんでも主人公の真似をしてくるところ。主人公がナルミに好きだと打ち明けた砂原くんと、な