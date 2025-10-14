メ～テレ（名古屋テレビ） 14日から、名古屋と周辺のタクシー運賃が値上げされました。一方、名古屋では自動運転のタクシーの定期運行がスタート。背景にあるのは、どちらもドライバーの人件費の上昇です。 名古屋に本社を置くタクシー事業者「つばめ自動車」。3年ぶりの値上げに伴う作業が進められていました。 今回、値上げの対象となるのは名古屋市や瀬戸市など17の市町村で営業す