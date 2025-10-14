この先の関東甲信地方は、秋らしく短い周期で天気が変わるでしょう。明日15日(水)と16日(木)は、広く雨が降る見込みです。17日(金)から19日(日)は日差しが届き、日中は夏日になる所が多いでしょう。ただ、長野は前線や寒気の影響で、お出かけにはあいにくの天気です。20日(月)以降は再び曇りや雨で、気温はガクッと下がるでしょう。体調管理にご注意ください。15日(水)朝通勤通学の時間帯は関東南部を中心に雨14日(火)夜から明日