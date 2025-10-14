玉野市役所 海洋資源を活用しながら新しいビジネスの可能性を探り、経済と暮らしの発展を目指します。岡山県の南端・玉野市が2025年11月14日、「せとうちブルーエコノミーサミットin玉野」を開催し、参加者を募集します。 観光地やリゾート地などで休暇を楽しみながら働く、ワーケーション事業の一環で、玉野市外から20人程度（予定）の参加を募集します。会場は、産業振興ビル（玉野市築港