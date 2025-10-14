焼き肉店で無銭飲食を繰り返したとして、栃木県警が詐欺の疑いで、サッカーJ3栃木シティの育成組織で専門学校の「CITYFOOTBALLACADEMY」の学生4人を逮捕したことが14日、捜査関係者への取材で分かった。