自民党では午後3時から始まった「両院議員懇談会」が現在も続いています。高市総裁が公明党が連立離脱に至った経緯などについて説明しているものとみられます。自民党本部から中継です。懇談会に臨む議員からは、公明党との連立解消について「事実を教えてほしい」との声が上がっています。自民党井林辰憲 衆院議員「一致できなかった本当の点は何なのかということも含めて、虚心坦懐に、まずは事実を教えていただきたい」