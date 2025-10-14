声優・高野麻里佳のデジタル写真集『embrace』が10月10日にKADOKAWAより配信された。 【画像】高野麻里佳、海辺で見せる無邪気な笑顔ショット 高野麻里佳は『ウマ娘 プリティーダービー』のサイレンススズカ役をはじめ、『お兄ちゃんはおしまい！』の緒山まひろ役、『エデン』のサラ役などで知られる実力派声優。近年はアーティスト活動やイベント出演など多方面で活躍を見せており、声優界でも屈指