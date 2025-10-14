メディカル・データ・ビジョン [東証Ｐ] が10月14日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の25億円の黒字→5億円の黒字(前期は5億円の赤字)に80.0％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の24.9億円の黒字→4.9億円の黒字(前年同期は4.7億円の赤字)に80.1％減額した計算になる。 株探ニュӦ