博覧会協会は、10月13日最終日の万博来場者数を発表しました。一般来場者の人数は、184日間の累計で2557万人を超え、開幕前に想定した来場者数2820万人の9割を超えました。来場者が20万人を超えたのは32日連続で、終盤に向かうほど盛り上がりを見せて、184日間の会期を終えました。