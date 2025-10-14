大阪・関西万博会場でグッズを万引きしたとして、少年少女3人が逮捕されていた事件で、けさ、新たに16歳の高校生が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定の16歳の高校生の少年です。警察によりますと、男子高校生は今年6月、大阪・関西万博の会場にあるオフィシャルストアでショッピングバッグ6つ、約1万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。少年らは4人組で万博会場を訪れ、複数の店舗を回って盗ん