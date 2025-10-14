歌手の相川七瀬（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。同日に島根・出雲市内で開催された学生三大駅伝の開幕戦『第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走』の現地応援に駆けつけたことを報告し、史上7校目の出雲連覇を達成した國學院大學の選手らとのショットや、さまざまな現地の様子をとらえた写真や動画を公開した。【写真】「七瀬パワーで2冠獲得ですね」出雲駅伝2連覇の“母校”國學院大學の選手らとの記念ショットを公開し