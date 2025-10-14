◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズのパット・マーフィー監督が、大谷翔平選手に行った2度の申告敬遠について語りました。ポストシーズン7戦で2本のホームラン含む29打数4安打の打率.138と調子が振るわない大谷選手。それでもこの日の試合では2度も申告敬遠が出されました。9回の大谷選手の申告敬遠によって1アウト満塁の場面が生まれ