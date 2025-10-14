プロ野球・ロッテはソト選手とゲレーロ投手の帰国を発表しました。ロッテの広報によると、ソト選手は昨日13日に羽田発の便にて、ゲレーロ投手は10日に成田発の便で帰国。ソト選手は2018年、2019年にはセ・リーグで本塁打王を獲得するなど強打者として活躍。NPB8年目、ロッテに移籍して2年目の今季は、102試合に出場し、打率.230、13本塁打、44打点でした。一方、ゲレーロ投手は、2022年シーズン以来、3年ぶりにロッテに復帰。21試