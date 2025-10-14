◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)先制弾を放ちチームを勝利に導いたドジャースのフレディ・フリーマン選手が、試合後の会見で敵将へユーモラスな返答を見せました。この日フリーマン選手は両チーム無得点で迎えた6回の第3打席、ライトへポストシーズン第1号となる先制ソロホームランを放つ活躍。敵地ミルウォーキーでのシリーズ初戦、勝利の立役