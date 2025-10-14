日経平均株価は4万7000円を割り込み、14日の取引を終えました。【映像】日経平均株価 下げ幅は一時1400円を超え14日の日経平均は、不安定な国内の政局への懸念から大きく値を下げると見られていました。午前中は最大700円余りの下落で想定より小幅な値下がりだったものの、午後に入って一転、下げ幅は一時1500円を超えました。市場関係者によりますと、円安をけん制する財務大臣の発言に外国為替市場が反応して円高が進み、