巨人・長野久義外野手（４０）が１４日、都内のホテルで引退会見を行った。電撃的に引退を決断し発表となった長野。スーツに身を包んだベテランは巨人入団前にドラフト指名されながらも入団を拒否していた日本ハム、ロッテ関係者についても言及。「日本ハムやロッテのスカウトの皆さんに、指名して良かったと思ってもらえるように成績を残すことだけ考えた野球人生でした。周りに恵まれてすごく最高の野球人生でした」と明かし