☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【10月】 14日(火)93.05／1241円安・4万7000円割れ 10日(金) 101.78／491円安・4万8500円割れ ９日(木) 108.24／845円高・4万8500円台突破 ８日(水) 109.08 ７日(火) 111.27 ６日(月) 109.28／2175円高・4万7500円台突破 ３日(金) 103.48／832円高・4万5500円台回復 ２日(木)98.45／385円高 １日(水)96.91／381円安