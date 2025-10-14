高校野球の秋季近畿大会（１０月１８日〜１１月３日奈良・さとやくスタジアム）の組み合わせ抽選会が１４日に大阪市内で行われ、以下の通り決まった。開幕の１８日から開催県１位の智弁学園や、昨年の近畿大会王者の東洋大姫路が登場する。大阪桐蔭は初戦で１５１キロ右腕・丹羽涼介（２年）らを擁する市和歌山と対戦する。優勝チームは１１月の明治神宮野球大会への出場が決まる。近畿地区のセンバツ出場枠は例年通り６と