俳優の森崎ウィンがが１４日、都内で行われた「きのコレ２０２６Ｓ／ＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」に出席した。ファッションデザイナー・コシノジュンコ氏と明治「きのこの山」がタッグした異色のファッションショー。森崎は、カカオハスクから作られた合皮のロングコートを身にまとってランウェーを歩き、「見た目以上に軽さがある。洋服とともに旅をしている感覚を味わっています」と斬新なファッションを満喫。「世界的なファ