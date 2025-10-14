１４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことを報じた。ＭＣの宮根誠司氏に「公明党は高市さんが新総裁になったら最初から離脱するつもりだったのか？」と問われたコメンテーターとして出演の元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は「これは私の推測の域を出ませんけれども、高市さんが総裁になったら離脱するつもりだったと思い