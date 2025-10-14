巨人・長野久義外野手が１４日、都内のホテルで現役引退会見を行った。会見後には大城卓、丸、増田大、重信、中川、戸郷、オコエ、泉口、中山、佐々木、今村、石川、船迫、田中将、田中瑛、横川、若林、赤星、吉川、岸田、喜多、高梨、石塚、浦田、宮原、山崎、大勢、近藤、森田、井上、西舘、平内と多くのスタッフが登場。そして花束を坂本、小林、岡本、種田トレーナーから贈呈された。さらに最後は杉内、内海、両コーチも登