公明党が自公連立から離脱し、どこが与党になり、誰が総理大臣になるのか混沌としてきた。 10月14日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が、この問題について語った。 中島「自民党って、とにかく政権維持が至上命題なんです。特に今の時期には絶対失いたくないんです。なぜかというと安倍内閣の膿を出されちゃうから。裏金問題、森友問題、加計問題、桜を見る会、旧統一教会、色々